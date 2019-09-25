0553 313 94 23

Son dakika! Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2020

Son dakika! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete zam yapılmasına artık aylar kaldı. Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrilmekte. Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücretene kadar zaman zam yapılacak? AGİ 2020’de ne kadar olacak?

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:19
Son dakika! Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2020

Son dakika! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete zam yapılmasına artık aylar kaldı. Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrilmekte. Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücretene kadar zaman zam yapılacak? AGİ 2020’de ne kadar olacak?

2020 asgari ücret zammı haberleri şimdiden araştırılıyor. Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak. 2020 asgari ücretin enflasyon rakamları dikkate alınarak tespit edilmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada 10,73 'lük TÜFE 'ye göre yüzde 25 zam gelmiş, 8,52 'lik TÜFE'ye göre de yüzde 19-20 oranında bir zam geleceği bildirildi.  Yüzde 20 'lik bir zam ile asgari ücretin 2020 yılında 2400 TL civarında olması bekleniyor. 2019 asgari ücret zammı için görüşmeleri aralık ayının ilk haftasıda başlamıştı. Asgari ücret zammının belli olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında 1603 TL olan asgari ücret, yüzde 25 'lik bir zamla 2020 TL olmuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:19
  1. Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
  2. Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı
  3. 2020'de asgari ücret zammı kaç para olacak
  4. 2020'de asgari ücret ne kadar olacak
  5. 2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak
  6. 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sırrı Süreyya Önder’in dosyası AYM’de
    1. Sırrı Süreyya Önder’in dosyası AYM’de
    2. Soyuz MS-15 uzaya gönderildi
    3. AB Yüksek Temsilcisi Federica..
    4. Süper Lig'de 6. hafta programı ve..
    5. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
    6. Trump'ı şok eden gelişme! Ses..
    7. Son dakika! Asgari ücret zammı ne..
    8. Adana'daki orman yangınındatutuklama
    9. Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 işçi..
    10. İhbar tazminatı gelir vergisinden AGİ..
    11. Neşet Ertaş unutulmadı! Neşet Ertaş..
    12. Jandarma'dan çiftliğe uyuşturucu..
    13. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini..
    14. Yeni partilerin tuzağını İngilizler..
    15. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi..
    16. 3 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan..
    17. Aydın'da ele geçirildi! Helenistik..
    18. Çocuk psikiyatrisi kaç yaşa kadar bakar?
    19. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
    20. 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük..
    21. Sözcü yine algı peşinde! Türkiye'ye..
    22. Trabzonspor Beşiktaş maçını kim..
    23. Mısır'da geniş çaplı gözaltı..
    24. Başkan Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı'..
    25. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Akgül:..
    26. 'İş arayanlar ve işverenleri sanal..
    27. Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim..
    28. Kadın sivil örgütlerinin desteği..
    29. Dev derbinin hakemi belli oldu!
    30. Muğla'da kuvvetli sağanak yağış etkili..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...