Son dakika! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete zam yapılmasına artık aylar kaldı. Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrilmekte. Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücretene kadar zaman zam yapılacak? AGİ 2020’de ne kadar olacak?

2020 asgari ücret zammı haberleri şimdiden araştırılıyor. Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak. 2020 asgari ücretin enflasyon rakamları dikkate alınarak tespit edilmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada 10,73 'lük TÜFE 'ye göre yüzde 25 zam gelmiş, 8,52 'lik TÜFE'ye göre de yüzde 19-20 oranında bir zam geleceği bildirildi. Yüzde 20 'lik bir zam ile asgari ücretin 2020 yılında 2400 TL civarında olması bekleniyor. 2019 asgari ücret zammı için görüşmeleri aralık ayının ilk haftasıda başlamıştı. Asgari ücret zammının belli olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında 1603 TL olan asgari ücret, yüzde 25 'lik bir zamla 2020 TL olmuştu.