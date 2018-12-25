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Ankara'da okullar tatil mi son dakika yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Kar yağışının yoğunluğuna göre, Ankara Valiliği yarın-26 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyordu ve o açıklama da geldi. Son dakika Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter okullar tatil mi açıklaması...

25 Aralık 2018 Salı 22:23
Ankara'da okullar tatil mi son dakika yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Kar yağışının yoğunluğuna göre, Ankara Valiliği yarın-26 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyordu ve o açıklama da geldi. Son dakika Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter okullar tatil mi açıklaması...

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitti attı Ankara'da yarın okullar tatil mi son dakika.. Kar yağışının yoğunluğuna göre, Ankara Valiliği yarın-26 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyordu ve o açıklama da geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kuvvetli kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceğini duyurdu. Vali Şahin, kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın başkent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:36
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