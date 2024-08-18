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Gündem SON DAKİKA! Ali Koç'a saldıran zanlı için ceza belli oldu!
Gündem

SON DAKİKA! Ali Koç'a saldıran zanlı için ceza belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 13:46:00 - 2024-08-18 13:51:53
SON DAKİKA! Ali Koç'a saldıran zanlı için ceza belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlıya ev hapsi verildi.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Ali Koç’a saldıran Fatih Özkan kimdir? Fatih Özkan ne iş yapıyor?
Ali Koç’a saldıran Fatih Özkan kimdir? Fatih Özkan ne iş yapıyor?

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