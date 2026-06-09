Son dakika! Akit'e alçak saldırıya basın açıklaması ile kınama

Mahkemenin şaibeli kurultay kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile korsan genel başkan konumuna düşen Özgür Özel taraftarlarının Meclis önündeki gerilimini görüntüleyen Akit TV Ankara muhabiri Muhammet Can Bulut ile Nuh Güneş’e Meclis önünde CHP’li provokatörlerce sergilenen tekme tokat saldırı Akit Medya Genel Merkezi önünde yapılan basın açıklaması ile lanetlendi.

Akit Medya gurubunun basın açıklamasını Akit Ana Haber Bültenini sunan Erkan Tan tarafından okundu.

Basın açıklaması sırasında “Akit’e uzanan eller kırılsın!”, “Akit burada, saldırganlar nerede!”, “Özgür basın susturulamaz!” sloganları atıldı. Basın açıklamasına Akit Grubu çalışanlarının yanı sıra çok sayıda Akit okurları ve sevenleri de katıldı.

Yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekildi:

Kamuoyuna duyuru

Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı sonrası, şaibeli bir şekilde oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan kaldırılan Özgür Özel ile koltuğu tekrar devralan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki siyasi gerilim haliyle medya dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. CHP’de gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesi gazetecilik refleksi ile izleyicilerini doğru ve detaylı haberlerle bilgilendirmek için Meclis önüne giden Akit TV ekibimiz, canlı yayın yaptığı esnada, Özgür Özel yandaşı vandallar tarafından darbedilip hırpalanmış, hakaretlere ve çirkin hareketlere maruz kalmıştır. Bütün Türkiye’nin gözü önünde cereyan eden ve bir medya organının ‘özgür haber alma’ hakkını gasp etmeye yönelik olan bu linç girişimi hem kamuoyunun hem de tarafsız, vatansever meslek oluşumlarının tepkisini çekmiştir.

Yayın hayatına başladığı 1993 yılından bu yana yüzlerce saldırıya, yaptırıma, dayatmaya, sindirme operasyonlarına ve provokatif eylemlere maruz kalmasına rağmen dik duruşundan taviz vermeyen Akit Medya Grubu, hak bildiğini söylemekten, Hakk‘ın yanında yer almaktan, milli ve dini değerlerin arkasında durmaktan asla vazgeçmemiştir.

Bu son saldırılar da bizleri hak yolumuzdan döndüremeyecek, gerçekleri haykırmaktan alıkoyamayacaktır.

Akit TV Ankara muhabirimiz Muhammet Can Bulut ile Kameraman arkadaşımız Nuh Güneş’e Meclis önünde CHP’li provokatörlerce gerçekleştirilen tekme-tokatlı saldırıyı ve canlı yayın sırasında sergilenen ahlaksızlığı kınıyoruz. Bu alçakça olayda

fiziki saldırıya uğrayan muhabirimiz 10 günlük darp raporu almıştır.

Koltuk hırsı ile siyaseti geren Özgür Özel’in aylardır Akit Medya’ya yönelik nefret dili ve hedef göstermeleri sonrasında yaşanan bu ahlaksızca saldırı konusunda savcılığın bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz. Olayın provokatörleri, yapılan saldırının görüntüleri, edilen hakaretlerin sözlü belgeleri, muhabirimize ve kameranımıza saldıranların eşkalleri canlı yayın kayıtları ile mevcuttur. İçişleri Bakanlığı’nın zanlıları en kısa zamanda tespit etmesini ve bu alçakça saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Bu vandallığın takipçisi olacağımızı da kamuoyuna duyururuz…

Akit Medya Grubu