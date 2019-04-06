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Seçim 2019 Sayfası

Son dakika... AK Parti'den Ankara için yeni açıklama

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan açıklama yaptı. Özcan, "Tüm Ankara’daki 12 bin 180 sandığın sayılması talebiyle İl Seçim Kurulu’na müracaatımızı yapmış durumdayız" dedi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 06:44
Son dakika... AK Parti'den Ankara için yeni açıklama

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan HanÖzcan, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçimine ilişkin kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımı ile ilgili talepte bulunduklarını bildirdi.

Özcan, taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı bir şekilde Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Çankaya 1, 2 ve 3. seçim kurullarında reddedildiğini belirtti.

Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4'üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar İlçe Seçim Kurullarında ise taleplerinin kısmen kabul edildiğini aktaran Özcan, "Kabul edilen ilçe seçim kurulları, fahiş orandaki geçersiz oylar nazara alındığında bu denli fahiş miktarda geçersiz oyun bir sandıkta çıkmış olması, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden yeniden sayıma karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı görülüyor"

İlçe seçim kurullarınca yapılan sayımlarda AK Parti'nin oyunun bin 807 olarak arttığını vurgulayan Özcan, şunları söyledi:
"Yaptığımız incelemelerde, birçok sandıkta sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Kabul edilen sandıklardaki taleplerimizi ve beyanlarımızı doğrulayan somut vakalar göz önünde tutulduğunda ilçe seçim kurulu kararlarının iptaline, asılları ilçe seçim kurullarında mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı dün itibarıyla il seçim kurullarına sunulmuştur."

Özcan, sandık kurulu tarafından tanzim edilen ve bir nüshası parti görevlilerine, bir nüshası da ilçe seçim kurullarına verilen ve aynı olması gereken sandık sonuç tutanakları bakımından, partiye verilen imza ve mühürlü sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kuruluna teslim edilen sandık sonuç tutanakları arasında farklılıklar olduğunun tespit edildiğini aktardı.

"Seçmen iradesi, sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadı"

Bazı ilçe seçim kurullarına teslim edilen sandık sonuç tutanakları üzerinde oynama, ekleme, düzeltme yapıldığının belirlendiğini kaydeden Özcan, "Hukuk devleti olmanın zorunluluğu ve hukuki güvenlik ilkesi gereğince geçersiz oyların ne sebeple geçersiz olduğu mutlak surette gerekçeli olmak zorundadır. Dilekçemize konu oy pusulaları incelendiğinde birçok sandıkta, sandık sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görülmektedir. Asıl olan temel bir hakkın korunması olup, hakkın kullanılmasına ilişkin belirlenen usul kuralları, hakkın güvenli bir şekilde kullanılmasına temin eden araç niteliğindedir." diye konuştu.

Özcan, bireye tanınan hakkın güvenli şekilde kullanıldığının tespit edildiği hallerde, hakkın kullanılmasının korunmasına yönelik bir araç olan usul hükümlerinden birine aykırılığın hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanmamasının mümkün olmadığını belirtti.

Anayasal hakkını, kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağına işaret eden Özcan şunları söyledi:
"Kanun koyucu, sandık kurulunun ihmalinin sonuçlarının seçmene yüklenemeyeceği düşüncesinden hareketle kuralı düzenlemiştir. Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin oy sayımı sırasında kanunları gereği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle seçim sonrası ortaya çıkan kaosu önlemek ve seçim güvenliğini sağlamak, itirazlar sonucunda da mümkün olmamıştır. Şimdi ise geçersiz oyların sayımında ortaya çıkan fahiş maddi hatalar, hukuka aykırılıklar içerir somut sonuçlar göz önünde tutularak kamuoyunun tereddütlerinin giderilmesi, hukuk devleti olmanın gereği seçmenin iradesinin yansıması, sayım döküm işlemlerindeki birbiriyle çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle il seçim kuruluna müracaatımızı bugün itibarıyla yapmış durumdayız."

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş arasında ne kadar bir farkın olduğunun sorulması üzerine Özcan, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü. Buradaki bin 807 oy, bizim lehimize, 668 oy da CHP'nin lehine çıkmış oldu. Fark da bin 139 olarak daralmış oldu." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 06:09
  1. AK Parti
  2. Hakan Han Özcan
  3. Ankara

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