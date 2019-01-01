AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin başı çektiği 2019 yerel seçim AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesinde Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen oldu. İşte Ankara AK Parti ilçe belediye başkan adayları listesi…

Ankara'da 3 ilçe adayı MHP'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak. Tanıtım toplantısı öncesi vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 ilçeden 3'ü Cumhur İttifakı gereği MHP'den. Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankaramızda başkentimizde karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Bakın biz Başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik." ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika belli oldu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını Mehmet Özhaseki olarak açıklamıştı. 75 il belediye başkan adayını belirleyen AK Parti şimdi de 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de AK Parti ANkara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti İstanbul’da Cumhur İttifak çerçevesinde, Beşiktaş, Maltape ve Silivri’de MHP’nin adayını destekleyecek. AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları listesinde Ankara’nın hangi ilçesinde aday çıkarmayıp, MHP’nin adayını destekleyeceği merak ediliyordu. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli olmasıyla birlikte, MHP Ankara ilçe belediye başkan adayları da belli olmuş oldu. Buna göre, AK Parti Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’da Cumhur İttifakı adayı olarak MHP’nin adayları desteklenecek. Etimesgut MHP adayı Enver Demirel, MHP Gölbaşı belediye başkan adayı Ramazan Şimşek, ve MHP Polatlı belediye başkan adayı Mürsel Yıldızkaya oldu.

İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi...

AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Akyurt ilçe belediye başkanı)

AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirtaş (Ayaş belediye başkanı_

AK Parti Bala belediye başkan adayı Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)

AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye başkanı)

AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can (Çamlıdere belediye başkanı)

AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)

AK Parti Çubuk belediye başkan adayı (Baki Demirbaş (AK Parti Çubuk ilçe başkanı)

AK Parti Elmadağ belediye başkan adayı Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)

Etimesgut belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Enever Demirel (MHP Etimesgut belediye başkan adayı

AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe başkanı)

Gölbaşı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Ramazan Şimşek MHP Gölbaşı belediye başkan adayı

Güdül AK Parti belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)

AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)

AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü)

AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Av. Duhan Kalkan

AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Keçiören eski belediye başkanı)

AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar (Kızılcahamam ilçe başkanı)

AK Parti Mamak belediye başkan adayı Mesut Akgül (Mamak Belediye Başkanı)

AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Nallıhan belediye başkanı)

Polatlı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Mürsel Yıldızkaya MHP Polatlı belediye başkan adayı

AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)

AK Parti Sincan belediye başkan adayı Murat Ercan (Sincan mevcut belediye başkanı)

Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Geçmiş dönem Şereflikoçhisar ilçe başkanı)

Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Altındağ belediye başkanı)

AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ise şunlar oldu:

Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

Güngören: Fatih Özçiçek

Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

Şişli: Fatma Özden Ay

Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)