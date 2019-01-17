600 kişi böyle kurtarıldı... 130 araca ulaştı Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar ve kar yağışı hayatın günlük akşını olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum-Bingöl Karayolu’nda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle geçişlerine izin verilmeyerek Çat ilçesinde bekletilen 8’i otobüs 130 araçta bulunan yaklaşık 600 kişi 36 saat süren kar esaretinin ardından AFAD ekiplerinin kontrolü altında kent Erzurum merkeze ulaştı.

Erzurum-BingölKarayolu, dün öğle saatlerinde Çirişli mevkiindeki çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Tonlarca karın kapattığı yoldaki ulaşıma bir darbe de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan kar fırtınasından geldi. Kar fırtınası sebebiyle çok sayıda araç içindeki yolcularla birlikte karayolunda mahsur kaldı. AFAD, 112, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ile Karayolları ekiplerinın iş makineleri ve işçilerinin yoğun uğraşları sonucu 41 kişi Erzurum'a ulaştırılırken. Yaklaşık 600 kişi de yoldan alınarak Çat ilçesine götürüldü. 600 kişi Geceyi Çat ilçesinde geçiren vatandaşlar karayolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlanması üzerine AFAD ekiplerinin öncülüğünde Erzurum'a hareket etti. Çat'taki zorunlu misafirlikleri yaklaşık 36 saat süren vatandaşlar, yolun açılması sonucu akşam saatlerinde Çattan yola çıktı. AFAD ekiplerinin kontrolü altında 8'i otobüs 130 araçta bulunan 600'e yakın kişi 2 saat süren yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı. Malatya'dan 45 yolcusuyla Erzurum'a gelmek üzere yola çıkan Yalçın Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü geceyi Çat ilçesinde geçirdi. Kar fırtınası sebebiyle yolda kaldıkları 3 saatin ardından Çat'ta misafir edildiklerini belirten sürücü Yalçın Kaya, 36 saatlik bir beklemenin ardından Erzurum'a ulaştıklarını söyledi.

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