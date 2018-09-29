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POMEM’e 23. dönem üniversite mezunu 10 bin polis alınacak!

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans ve önlisans mezunu 10 bin polis adayı alımı yapılacak. POMEM başvuruları 1-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Polis başvuru şartları ise 30 yaşından gün almayan ve KPSS’de en az 60 puan almak şartı aranacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:52
POMEM’e 23. dönem üniversite mezunu 10 bin polis alınacak!

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans ve önlisans mezunu 10 bin polis adayı alımı yapılacak. POMEM başvuruları 1-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Polis başvuru şartları ise 30 yaşından gün almayan ve KPSS’de en az 60 puan almak şartı aranacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek. Ön başvurular, 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek. Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak şartları aranacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:52
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