0553 313 94 23

Son dakika... 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

20 Kasım 2018 Salı 06:13
Son dakika... 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşanı kararına göre büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi;

- Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras

- Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit

- Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı

- Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp

- Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen

- Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan

- Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay

- Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman

- Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun

- Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya

- Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık

- Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 06:13
  1. büyükelçi
  2. atama
  3. kararname

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli kripto para için geri sayım
    1. Milli kripto para için geri sayım
    2. MHP hesabı başlamadan bitecek... İyi..
    3. Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı
    4. KKTC'nin konuştuğu korkunç olay
    5. Türkiye ve İran anlaştı... Bundan..
    6. Son dakika... 12 ülkeye büyükelçi..
    7. Trump’tan o ülkeye… ‘Bundan sonra..
    8. Stüdyo buz kesti… Bir anda yığılıp kaldı
    9. GÜNCELLEME - ABD'de hastanede silahlı..
    10. Airbnb, Batı Şeria'daki İsrail..
    11. İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde..
    12. Beşiktaş'a Ryan Babel'den kötü haber!..
    13. "Suriye anayasa komisyonu bu aşamada..
    14. Lucescu'dan futbolu bırakan Hakan..
    15. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası
    16. Ronaldo'dan 'Mesut Özil' itirafı: Çok..
    17. Yemen'de ateşkes talep eden tasarı BM..
    18. Beyaz Saray'da soru sorma yöntemleri..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da
    20. Beşiktaş'a sakatlık şoku!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir