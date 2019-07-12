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Son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunandünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası’nı son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:04
Son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunandünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası’nı son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti. Doğa harikası mağara günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.


İbradı İlçesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde yer alan ve veBüyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın üçüncü büyük yer altı mağarası olan Altınbeşik Mağarası, son dönemde Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden olmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistler akın ettiği Altınbeşik Mağarası’nı son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri özellikle beyaz renkli travertenler, sarkıtlar ve dikitleri ile büyülüyor. Bu yıl 21 Haziran’da ziyarete açılan mağara şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişiyi ağırladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayında doğa harikası mağaraya ulaşımın daha kolay sağlanması için yol çalışması da gerçekleştirmişti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 5 kilometre uzunluğunda olan Altınbeşik Mağarası yolunun dar ve tehlikeli olan bölümlerini genişletip asfaltladı ve yol güvenli hale getirildi. Böylece yol, tur otobüslerinin mağaraya kadar ulaşabileceği şekilde yeniden düzenlendi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:04
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