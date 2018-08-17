0553 313 94 23

Son bir haftada 52 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri 10-16 Ağustos tarihlerinde yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:57
Son bir haftada 52 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 10-16 Ağustos tarihlerinde yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ve Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi. 

Operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde, 15 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden dahil, 7'si sözde lider kadroda bulunan toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sırasında 19 piyade tüfeği, iki tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir RPG-7 roket atar, 30 el bombası, 10 telsiz, 150 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. 41 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda 8 askerin ise yaralandığı bildirildi. 

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 oldu.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker de yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 263 mayın ve 1381 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 30 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği belirtildi. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:57
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. Ordu
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Genelkurmay Başkanlığı
  6. Sincar Dağı

YORUM YAZ

  • alamanyalialamanyali1 sa önce
    elhamdülillah
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump'ın medyasından Türkiye'ye küstah saldırı!
  1. Trump'ın medyasından Türkiye'ye küstah..
  2. Suriyeli kardeşler 7 yıl sonra buluştu
  3. DGS sınav sonuçları üniversitelerin..
  4. Rusya ve Çin'den kritik hamle! ABD'ye..
  5. DGS elektrik elektronik mühendisliği..
  6. Google hepimizi izliyor! Konumunuzu..
  7. DGS mühendislik bilgisayar..
  8. PKK'nın finans koluna ağır darbe:..
  9. 'Hz. Muhammed' konulu sergiye dev tepki!
  10. CHP sayesinde Meclis'e giren vekil,..
  11. KOBİ’lere kredi finansman desteğimi..
  12. Ahlat Ağacı Oscar adayı mı oldu?
  13. Transferde mutlu son! Emre Akbaba..
  14. Suriye sınırına büyük sevkiyat!..
  15. öğretmen alım başvurularında hangi..
  16. İlkay Gündoğan Alman Milli Takımı..
  17. 20 bin sözleşmeli öğretmen alım ön..
  18. Maliye Bakanlığı'ndan KOBİ'lere yeni..
  19. Binden fazla Google çalışanı..
  20. Amasya'da korkunç kaza! Aynı aileden 3..
Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?