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Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca son bir haftada yurt içi ve dışında terörle mücadele operasyonlarında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi- Operasyonlarda 335 kilogram amonyum nitrat, 6 kilogram C-4 patlayıcı madde ele geçirildi, teröristlerce kullanılan 44 silah mevzisi, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

30 Kasım 2018 Cuma 18:10
Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca son bir haftada yurt içi ve dışında terörle mücadele operasyonlarında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 23-29 Kasım'da PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda yurt içinde ve dışında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 11 piyade tüfeği, bir tanksavar silahı, 998 muhtelif hafif silah mühimmatı, 10 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 antipersonel mayını, 335 kilogram amonyum nitrat, 6 kilogram C-4 patlayıcı madde, 63 dinamit lokumu, 7 el bombası, 2 muhtelif telsiz ele geçirilirken, 11 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Teröristlerce kullanılan 44 silah mevzisi, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 74,6 kilogram uyuşturucu, 980 litre kaçak akaryakıt, 88 bin 700 paket kaçak sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:10
  1. deaş
  2. haftalık bilgilendirmede
  3. MSB
  4. PKK/KCK/PYD-YPG
  5. Terörle Mücadele Operasyonları

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