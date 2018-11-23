THY- Euroleague
0553 313 94 23

Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

23 Kasım 2018 Cuma 17:27
Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

Buna göre, 16-22 Kasım tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 885 hafif silah mühimmatı, 3 antipersonel mayını, 23 kilogram amonyum nitrat, 15 kilogram C-4 patlayıcı madde, 8 kilogram tahrip kalıbı, 2 el bombası, 3 telsiz, 30 fünye ele geçirildi, 23 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 42 silah mevzisi, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda ise 58 kilogram uyuşturucu, 276 kilogram toz esrar, 35 bin 881 paket kaçak sigara ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA 
 


 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:27
  1. Diyarbakır
  2. Bingöl
  3. Tunceli
  4. Şırnak
  5. Hakkari
  6. Milli Savunma Bakanlığı
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.
    1. Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya..
    2. Cami inşaatı alanındaki ağaçların..
    3. Ankara'da korkunç kaza! Bu araçtan sağ..
    4. AK Parti Siirt belediye başkan adayı..
    5. 6 sektörde faaliyet gösteren duayen iş..
    6. Fırsatçılar onun yüzünden zam yaptık..
    7. SGK'dan toplu para alabilirsiz
    8. 2019 AK Parti Niğde belediye başkan..
    9. FETÖ projesine Alman desteği
    10. GÜNDEM / 24 Kasım 2018
    11. AK Parti'de 3 döneme takılanlara yeni..
    12. AK Parti Gümüşhane belediye başkan..
    13. Kan donduran ilan! 'Kirala, kullan,..
    14. Kara yollarında durum
    15. ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit..
    16. FETÖ'cüleri lüks yatla yurt dışına..
    17. Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman
    18. AK Parti Elazığ belediye başkan adayı..
    19. Macron açıkladı: 26'sı iade edilecek
    20. Günün âyet ve hadisi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...