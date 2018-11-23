Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

Buna göre, 16-22 Kasım tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 885 hafif silah mühimmatı, 3 antipersonel mayını, 23 kilogram amonyum nitrat, 15 kilogram C-4 patlayıcı madde, 8 kilogram tahrip kalıbı, 2 el bombası, 3 telsiz, 30 fünye ele geçirildi, 23 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 42 silah mevzisi, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda ise 58 kilogram uyuşturucu, 276 kilogram toz esrar, 35 bin 881 paket kaçak sigara ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA





