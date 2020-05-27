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Korona Virüs

Son bilanço açıklandı! Koronavirüsün etkisi altındaki Brezilya’dan korkunç rakamlar gelmeye devam ediyor

Latin Amerika ülkeleri arasında koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan Brezilya’da virüs nedeniyle can kaybı 24 bin 512’ye yükselirken, vaka sayısı da 391 bin 222'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:08:00 -
Son bilanço açıklandı! Koronavirüsün etkisi altındaki Brezilya’dan korkunç rakamlar gelmeye devam ediyor

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.

Vaka sayısı 400 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı.

ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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Yorumlar

ali

...ve darbe ile isvasina getirilen siyonist bile bile lades diyen milleti umursamaz baan hala is basinda
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