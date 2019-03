Son belediye meclisi toplantısı plaketle taçlandı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya Belediye Meclisi’nin son toplantısında, belediye personeli bir teşekkür plâketi verdi. Plâketi alırken konuşan Kantarcı, “5 yıllık dönem benim ömrümün taçlandığı bir dönem oldu” dedi.

Çaycuma Belediye Meclisi döneminin son toplantısını yaptı. Belediye Başkan Bülent Kantarcı yönetiminde Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya, meclis üyeleri ve daire müdürlerinin yanı sıra CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk de katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Çaycuma’nın, Rusya’nın Kasimow ilçesiyle kardeş şehir olması için Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yazısı görüşüldü. Bu madde oy birliği ile kabul edilerek Çaycuma ile Kasimow’un kardeş şehir olmaları için sürecin başlatılması kararı alındı.

Başkan Kantarcı diğer gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından, yaptığı konuşmada, “Ben sizlere belediyemiz personeline, Çaycuma kamuoyuna tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. 2014-2019 yılları arasında Çaycuma’da görev yapan bu meclis Türkiye Cumhuriyeti’nin sanki kurucu meclisi gibi. Çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmiştir. Çok büyük işlerin altına imza atmıştır. Tarih boyunca unutulmayacak icraatlar gerçekleştirmiştir. Ve bunu yaparken de çok çok büyük bir oranda da birlikte hareket etme imkanı bulduk. Arkaya baktığımızda gurur duyacağımız ve alnımızı dik gezdirecek bir dönemdir bu. Ben tek tek hepinize Çaycuma halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Şahsım adına da sunuyorum. Çok güzel, sakinlik içinde, en ufak bir kötülük, fenalık, bir tartışma, herhangi bir gerginlik yaşamadan 5 sene geçirdik. O yüzden bütün arkadaşlarımızı , meclis üyelerimizi ve bürokratlarımızı ve bu işte emeği olan herkesi kutluyorum” dedi.

Daha sonra, dönemin son toplantısı olması nedeniyle meclis üyeleri görüşlerini belirtti. Duygusal anların yaşandığı toplantıda üyelerin tamamının ortak görüşü, dönem içerisinde meclis üyelerinin uyum içerisinde çalıştığı ve Çaycuma’da önemli işlerin başarıldığı yönünde oldu. Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı, belediye personeli adına, günün anısına, üzerinde, “Belediye başkanımız olarak önümüze koyduğunuz büyük vizyon belediyemizin kurumsal kimlik kazanması için harcadığınız olağanüstü çaba belediye personelinin itibarını yükselten kararlı duruş ve Çaycuma’da kısa sürede gerçekleştirdiğiniz büyük değişim nedeniyle teşekkür ediyor saygılar sunuyorum“ yazılı bir plaket sundu.

Alkışlarla hatıra tabağını alan Başkan Kantarcı, “Ben de çok duygulandım. Ben çok değişik olaylarda, değişik ortamlarda bulundum ama Çaycuma Belediyesinde bu geçirdiğim 5 yıllık dönem benim ömrümün taçlandırıldığı bir dönem oldu. Çaycuma Belediyesinin cefakâr personeliyle, Çaycuma halkıyla, sizlerle birlikte tekrar tekrar söylemekten usanmadığım 5 yıllık bir altın dönem yaşadık. Ben de çok mutluyum, çok huzurluyum. Yıllardır içimde biriktirdiğim, Çaycuma için düşündüğüm şeyleri büyük oranda gerçekleştirmiş olmak ve bunları gerçekleştirmiş olmanın hazzını yaşamak, insanların gözünde o memnuniyeti görmek hakikaten bir fani için çok değerli. İnşallah önümüzdeki dönemde de Allah hepimize sağlık verir. Sağlık, mutluluk ve huzur içinde güzel günler görürüz” dedi.

Başkan Kantarcı meclis toplantılarını takip eden en kıdemli personel olarak, meclisin performansını değerlendirmesini istediği Yazı İşleri Müdürü Özlem Kaydır, “Meclise şöyle bir not veriyorum başkanım. Daha önceki dönemlerde de gördüğümüz için gerçekten uyum içinde, kavgasız, gürültüsüz, geçen tek meclistir diye hatırlıyorum. Daha önceki dönemleri kötülemek istemiyorum ama her oylamada her konu, oy birliğiyle geçti. Ufak tefek belki düşünce farklılığı olmuştur ama onun dışında biz bu mecliste ağız dalaşlarına da şahit olduk. Meclisi terk eden meclis üyelerine de şahit olduk. Bu dönemde kesinlikle ben kırıcı bir hareket bir tavır bir söz burada duymadım onun için 10 üzerinden 10 diyorum bu meclisimize” dedi.

Toplantının sonunda Başkan Kantarcı, tüm meclis üyelerine, üzerinde, “2014-2019 yılları arasında, Belediye Meclisi Üyesi olarak yaptığınız görev sırasında, modern Çaycuma’nın şekillenmesine sunduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım” yazılı birer plaket verdi. Kantarcı, meclis üyelerine ayrıca belediyeye ait SEKA Sosyal Tesisleri’nde bir yemek verdi.