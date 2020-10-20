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Gündem Son Başbakan Binali Yıldırım hastaneye yatırıldı
Gündem

Son Başbakan Binali Yıldırım hastaneye yatırıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım korona virüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:11:00 -
Son Başbakan Binali Yıldırım hastaneye yatırıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı, eski Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım korona virüse yakalandı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; bir süredir memleketi Erzincan’da bulunan Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı.

Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne giden Yıldırım’a derhal Covid-19 testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki siyaset adamı, müşahede altına alındı.

Yıldırım’ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı ve hastanede normal odada tutulduğu öğrenildi.

Ayrıca haberin duyulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Yıldırım'ı ziyaret ettiği bilgisine ulaşıldı.

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Yorumlar

istanblue

yine mi. iki kere korona mı oldu yani?
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Putsavar

Allah acil sifa versin. Adam gibi adam. 
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