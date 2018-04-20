Anketler, ilk turda ‘iş biter’i gösteriyor

RESUL EKREM ŞAHAN - ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıklamasının ardından gözler anket sonuçlarına çevrildi. MAK Danışmanlık ve ORC Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını gazetemiz Akit’e açıkladı...

MAK DANIŞMANLIK: %55

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “24 Haziran 2018’de yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakiplerine bağlı olarak oranlarda küçük değişiklikler olsa da seçimi ilk turda rahat kazanabileceği söylenebilir. Yaptığımız araştırmalar 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçime yönelik olduğunda Cumhur İttifakı 50+1 çizgisinin altındayken ortaya çıkan yeni durum Cumhur İttifakının totalde yüzde 54 -55 bandında bir noktaya çıkabileceğini göstermektedir” dedi.

ORC ARAŞTIRMA: %57

ORC Araştırma Şirketi Başkanı Murat Pösteki de, şunları dile getirdi: “Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirecek olursak Recep Tayyip Erdoğan’ın, ikinci tura kalmadan birinci turda kazanacağını düşünüyorum. Karşısına çıkacak adayın şu an itibariyle bir önemi yok. Genel seçimlere baktığımız zaman ise, Cumhur İttifakının karşısındaki ittifaklara göre yüzde 53 ile 57 arasında bir oy alacağını öngörüyoruz. Diğer ittifak görüşmelerinin tamamlanmasının ardından durum biraz daha netlik kazanacaktır.”

MAHİR ÜNAL: %55.6

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, Erdoğan’ın milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyordu” dedi. AK Parti’nin her zaman her şeye hazır bir şekilde yürüdüğüne değinen Mahir Ünal, “Biz hiçbir zaman iktidarda olmanın ne konforuna ne de rehavetine kapılmadık. Biz her zaman diri bir bilinç, uyanık bir akıl ve sanki yarın seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızla hareket ettik” değerlendirmesinde bulundu.