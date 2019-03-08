EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 1-7 Mart 2019 tarihleri arasında 5 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. EMAX Araştırma Erzurum, Hatay, Şanlıurfa ve Van son seçim anket sonuçları son dakika açıklandı. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kilitlenmişken, anket şirketleri de ellerindeki son anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Peki son anket sonuçları son dakika kim önde? Yerel seçim 2019 anket sonuçları. Van yerel seçim sonuçları 2019 son anket sonuçları Van. Kahramanmaraş yerel seçim anket sonuçları-Maraş yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa yerel seçim 2019 anket sonuçları son dakika haberleri...

Kahramanmaraş yerel seçim anket sonuçları-Maraş yerel seçim sonuçları

Erzurum son anket sonuçları son dakika

Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan yüzde 56,4’lük kesim AK Parti’nin adayı Mehmet Sekmen'i tercih ediyor.

Hatay yerel seçim 2019 sonuçları Hatay yerel seçim 2019 anket sonuçları

Cumhur İttifakı ile Millet İttakının en çok kıran kırana yaraşacağı söylenen büyükşehirlerin başında Hatay gelmekte. Peki Hayat'da anket sonuçlarına göre kim önde? Hatay Büyükşehir belediye seçimlerini kim kazanır? Emax'ın sonuçlarına göre, Cumhur İttifakının adayı AK Parti İbrahim Güler 31 Mart yerel seçimlerinde ipi göğüslüyor.

Şanlıurfa yerel seçim 2019 sonuçları

Van yerel seçim sonuçları 2019 son anket sonuçları Van

Van’da ankete katılanların yüzde 42,5’i tercihini HDP adayı Bedia Özgökçe Ertan’dan yana kullanırken, AK Parti’nin adayı Necdet Takva’yı tercih edenler ise yüzde 34,2 olarak belirlendi.

Gezici Araştırma da geçtiğimiz günlerde Ankara yerel seçim 2019 anket sonuçlarını açıklamıştı.

Ankara yerel seçim anket sonuçları 2019

Gezici'nin araştırmasına göre Ankara'nın yüzde 46'sı Özhaseki'yi, yüzde 41'i ise Yavaş'ı destekliyor. Kararsızlar dağıtıldığı zamansa Özhaseki'nin oy oranı yüzde 51'e, Yavaş'ın oyu yüzde 46'ya yükseliyor.

Ankara'da kim önde? Son Ankara yerel seçim anket sonucu

Ankara için bir diğer anketi ise ORC yaptı. ORC'nin anketine göre Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 41 iken, Mehmet Özhaseki'nin oy oranı güldürdü. ORC, Özhaseki'ye yüzde 36'lık bir oran verdi.