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Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül'ün toplamı...

Çatı adayı için Abdullah Gül'ün ismi konuşulurken Meral Akşener ayak diretip adaylıktan vazgeçmedi. Yapılan son anket sonuçlarına göre, Akşener ve Gül'ün oylarının toplamı Erdoğan'ın alacağı oyun yarısı bile değil.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:30
Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül'ün toplamı...

Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının ardından CHP-İYİ Parti ve SP cephesinde ittifak kurup çatı adayı ile seçime gitme görüşmeleri var. Bu sebeple dün herkesin gözü Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu'na dönmüştü. İstanbul'da SP lideri adaylık teklifi ile Gül'ün kapısını çalarken Ankara'da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener 'adaylıktan vazgeçmedim' demişti. 

Abdullah Gül üçlü bir seçim yarışına dahil olmak istemediğinden Akşener'in adaylığını duyunca geri vites yaptı. Gül 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın karşına tek isim çıkmasını istiyordu. O ismin de kendisi olması arzusundaydı. Ancak Meral Akşener hesaplarını bozdu. Akşener de 'illa ben' ısrarcılığında ve vazgeçmeye niyetli değil.

MERAL AKŞENER Mİ ABDULLAH GÜL MÜ KİMİN OYU YÜKSEK?

Son gelen anket sonuçlarına bakılacak olursa Meral Akşener'in oyu Abdullah Gül'ün iki katı. Gül'ün oy oranı Selahattin Demirtaş'tan bile daha düşük. Gül ve Akşener'in oyunun toplamı ise Erdoğan'ın oyunun yarısı kadar bile etmiyor. İşte bomba sonuçlar;

Gül cephesi ilk turda çatı adayı çıkmadığı taktirde Erdoğan'ın seçimin galibi olacağı iddiasında. Meral Akşener ise Erdoğan ile ikinci tura kaldıkları taktirde de onu yeneceğini söylüyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:30
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. anket sonuçları
  4. meral akşener
  5. abdullah gül
  6. 2018 seçimleri

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