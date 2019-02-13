Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor

Partilerin aday belirleme sürecinin tamamlamasıyla seçim yarışı kızışmaya başladı. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra diğer büyükşehirlerdeki son durumu Araştırmacı Mehmet Ali Kulat THM Haber'e değerlendirdi. Kulat, Eskişehir ve Adana'ya dikkat çekti.

Yerel seçimlere 50 günden az bir süre kala miting meydanları ısınmaya başladı. Partiler aday belirleme sürecini tamamlayarak, sahaya indi. İstanbul’da AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ın, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na göre oldukça avantajlı olduğu düşünülüyor. Ankara’da Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş arasındaki yarışın oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken İzmir’de ise CHP’nin adayı Tunç Soyer babasından dolayı tartışmaların odağında yer alıyor. Diğer büyükşehirlerde de sürpriz değişiklikler olabileceği konuşuluyor.

"Binali Yıldırım yarışa 12 puan önde başladı”

İstanbul’da Binali Yıldırım’ın sahaya henüz çok çıkmış gibi görünmediğini söyleyen Kulat, “Binali Yıldırım hem partinin oyu hem de kendisinin kredisi itibariyle 12 puan önde başlamıştı yarışa. Şuanda Ekrem İmamoğlu sahada daha çok çalışıyor gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu durum değişecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her seçimde olduğu gibi İstanbul’a çok önem veriyor.” dedi.

“İYİ Parti'li seçmen Tunç Soyer’e tepkili”

İzmir’de CHP’nin Tunç Soyer tercihine değinen Kulat, "İYİ Parti’li seçmen Tunç Soyer ismine tepki gösteriyor. O tabanın yüzde 70’i büyükşehirde Tunç Soyer’e oy vermez gibi gözüküyor. Onlar da özellikle bu taban hitap edecek bir takım çıkışlar yapmaya çalışıyorlar.” dedi.

“Eskişehir AK Parti’ye geçiyor"

Kulat son olarak “Yaptığımız son anketlerde, Eskişehir bu sefer AK Parti’ye geçecek gibi gözüküyor. Bu gerçekleşirse seçim gecesinin en çok konuşulan konular arasında yer alır.” ifadelerini kullandı.

"Adana'da değişim olabilir"

Kulat, Adana için ise "Adana CHP’ye geçebilir. Geçebilir diyorum çünkü daha çok erken, her şey olabilir" dedi.