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Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor

Araştırmacı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Kulat'a göre, CHP'nin kalesi olarak bilinen Eskişehir kesin bir şekilde AK Parti'ye geçiyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:08
Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor

Partilerin aday belirleme sürecinin tamamlamasıyla seçim yarışı kızışmaya başladı. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra diğer büyükşehirlerdeki son durumu Araştırmacı Mehmet Ali Kulat THM Haber'e değerlendirdi. Kulat, Eskişehir ve Adana'ya dikkat çekti.

Yerel seçimlere 50 günden az bir süre kala miting meydanları ısınmaya başladı. Partiler aday belirleme sürecini tamamlayarak, sahaya indi. İstanbul’da AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ın, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na göre oldukça avantajlı olduğu düşünülüyor. Ankara’da Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş arasındaki yarışın oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken İzmir’de ise CHP’nin adayı Tunç Soyer babasından dolayı tartışmaların odağında yer alıyor. Diğer büyükşehirlerde de sürpriz değişiklikler olabileceği konuşuluyor.

"Binali Yıldırım yarışa 12 puan önde başladı”

İstanbul’da Binali Yıldırım’ın sahaya henüz çok çıkmış gibi görünmediğini söyleyen Kulat, Binali Yıldırım hem partinin oyu hem de kendisinin kredisi itibariyle 12 puan önde başlamıştı yarışa. Şuanda Ekrem İmamoğlu sahada daha çok çalışıyor gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu durum değişecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her seçimde olduğu gibi İstanbul’a çok önem veriyor.” dedi.

“İYİ Parti'li seçmen Tunç Soyer’e tepkili”

İzmir’de CHP’nin Tunç Soyer tercihine değinen Kulat, "İYİ Parti’li seçmen Tunç Soyer ismine tepki gösteriyor. O tabanın yüzde 70’i büyükşehirde Tunç Soyer’e oy vermez gibi gözüküyor. Onlar da özellikle bu taban hitap edecek bir takım çıkışlar yapmaya çalışıyorlar.” dedi.

“Eskişehir AK Parti’ye geçiyor"

Kulat son olarak “Yaptığımız son anketlerde, Eskişehir bu sefer AK Parti’ye geçecek gibi gözüküyor. Bu gerçekleşirse seçim gecesinin en çok konuşulan konular arasında yer alır.” ifadelerini kullandı.

"Adana'da değişim olabilir"

Kulat, Adana için ise "Adana CHP’ye geçebilir. Geçebilir diyorum çünkü daha çok erken, her şey olabilir" dedi.

 

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:08
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. Adana
  6. anket sonuçları açıklandı
  7. yerel seçim anketleri açıklandı

YORUM YAZ

  • abidinabidin34 dk önce
    eskişehir, izmir, edirne, kırklareli buraları AK parti alamaz. buraların insanına laiklilik yeter. hizmet olmasada önemli değildir. onlar laiklik yer laiklik içerler.
  • Nazım KARAMEHMETNazım KARAMEHMET45 dk önce
    Her halukarda bu ittifakta kazanan pkk ve fetö dür. Ne millet ittifakı bu.
  • Sabri esgilSabri esgil1 sa önce
    Bir zamanlar manuel yazarlar vardı Şimdi ise esnaflara yazar kasalar getirildi esnaf bitmiş iflas etmiş yuvaları yıkılmış sen hala seçimden bahsediyorsun
  • nostaljinostalji2 sa önce
    alg yaratmaya yarayan çakma anket bunlar. Gercek şu AKp ve MHP İttifakı genişletmek istiyor neden çünkü artık o kadar kolay değil oy almak. Bazı il ve ilçelerde ancak 2 sinden 1 adam oluyor. AKp ve MHP birbirlerine muhtaç hale gelmiş partilerdir.1 i olamdan artık diğeri yıkılacaktır.Kaybetme korkusu her 2 parti başkanını da alevalev sarmaktadır AMA ne yaparlarsa yapsınlar) 3 Buyuk kenti AKp nin ve MHP nin şeri ittifakı kaybedecektir inşallah.
  • Necati turkNecati turk3 sa önce
    Eskisegiri alacak ha Size biz 1 nisanda gostwrecegiz bak eskisehiri yalamalar
  • ConiConi3 sa önce
    Bu kadar yalamalik fazla be alacak eskisehiri gosterecegiz size biz
  • MehmetalikulATMehmetalikulAT3 sa önce
    İyi sallamışsın ama eksik sallamışsın memetali İzmiride akp kazanıyor deseydin sana inanırdım len
  • QweQwe4 sa önce
    Adana değişebilir,çünkü erken diyomuş.ama eskilehir kesinmiş,çünkü eskişehir seçimleri bu hafta yapılacak.istanbulda 12 puan farkla seçime başlanmış.izmirde yüzde 70 iyi partili oy vermeyecekmiş.valla masa üstünde bile bu anket yazılamaz.bırak sahada araşyırmayı.komiksiniz
  • Atıl DeliceAtıl Delice4 sa önce
    Hani ankara kararını verdıydi şimdi başa başmı oldu :D :)))

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