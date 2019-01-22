Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
Konsensus Araştırma Şirketi, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye oy verdi.22 Ocak 2019 Salı 14:46
Konsensus Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin İstanbul'da yaptığı son anket sonucunu paylaştı.
Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye "adaydan bağımsız" olarak oy vereceklerini belirtti.
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