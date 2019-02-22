Son anket sonuçları açıklandı! İşte İstanbul'da oy oranları
Optimar Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İstanbul'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.22 Şubat 2019 Cuma 16:11
Optimar Araştırma Şirketi, İstanbul'a yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. İstanbul’da Binali Yıldırım arayı açıyor.
İstanbul'da 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 3 bin 12 kişiyle yüz yüze yapılan ankette Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45,9 Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 41,6 olarak açıklandı.
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