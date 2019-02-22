Son anket sonuçları açıklandı! İşte İstanbul'da oy oranları Optimar Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İstanbul'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Optimar Araştırma Şirketi, İstanbul'a yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. İstanbul’da Binali Yıldırım arayı açıyor. İstanbul'da 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 3 bin 12 kişiyle yüz yüze yapılan ankette Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45,9 Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 41,6 olarak açıklandı.

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