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Son anket sonuçları açıklandı! İşte İstanbul'da oy oranları

Optimar Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İstanbul'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:11
Son anket sonuçları açıklandı! İşte İstanbul'da oy oranları

Optimar Araştırma Şirketi, İstanbul'a yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. İstanbul’da Binali Yıldırım arayı açıyor.

İstanbul'da 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 3 bin 12 kişiyle yüz yüze yapılan ankette Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45,9 Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 41,6 olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:11
  1. İstanbul
  2. anket sonuçları
  3. yerel seçim anketi

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