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Son anket sonuçları açıklandı! İşte Ankara'da son durum

AREA Araştırma Şirketi, yerel seçimlere ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı. Ankara'nın ilçelerinde yapılan anket çalışmasında, AK Parti birçok ilçede yarışı önde götürüyor.

03 Mart 2019 Pazar 19:32
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Ankara'da son durum

24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen anket Ankara seçmeninin yüzde 86,7'sine karşılık geliyor. AREA'dan Murat Karan'a göre, araştırma yüzde 95 güven aralığına sahip. Ankara'nın metropol ilçeleri, Keçiören, Mamak, Sincan, Altındağ ve Gölbaşı'nda yapılan anketin çarpıcı sonuçları şöyle:

Keçiören

AK Parti-MHP Şubat 2019 araştırma sonucu 49,6.

CHP Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 47,1.

Mamak

AK Parti-MHP Şubat 2019 araştırma sonucu 49,4.

CHP Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 46,3.

Sincan

AK Parti-MHP 70,7. Şubat 2019 araştırma sonucu 58,9.

CHP 25,6. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 39,4.

Altındağ

 AK Parti-MHP Şubat 2019 araştırma sonucu 55,9.

CHP Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 42,1.

Gölbaşı

AK Parti-MHP 61,5. Şubat 2019 araştırma sonucu 47,4.

CHP Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 47,6.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:32
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. anket sonuçları

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  • Yusuf SecmenYusuf Secmen35 dk önce
    1) Ankara Genel ??? 2) HDP;SP 'ni neden eklememişler?

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