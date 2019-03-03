Son anket sonuçları açıklandı! İşte Ankara'da son durum AREA Araştırma Şirketi, yerel seçimlere ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı. Ankara'nın ilçelerinde yapılan anket çalışmasında, AK Parti birçok ilçede yarışı önde götürüyor.

24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen anket Ankara seçmeninin yüzde 86,7'sine karşılık geliyor. AREA'dan Murat Karan'a göre, araştırma yüzde 95 güven aralığına sahip. Ankara'nın metropol ilçeleri, Keçiören, Mamak, Sincan, Altındağ ve Gölbaşı'nda yapılan anketin çarpıcı sonuçları şöyle: Keçiören AK Parti-MHP Şubat 2019 araştırma sonucu 49,6. CHP Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 47,1. Mamak AK Parti-MHP Şubat 2019 araştırma sonucu 49,4. CHP Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 46,3. Sincan AK Parti-MHP 70,7. Şubat 2019 araştırma sonucu 58,9. CHP 25,6. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 39,4. Altındağ AK Parti-MHP Şubat 2019 araştırma sonucu 55,9. CHP Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 42,1. Gölbaşı AK Parti-MHP 61,5. Şubat 2019 araştırma sonucu 47,4. CHP Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 47,6.

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