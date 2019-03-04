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Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

Gezici Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü sürerken iki büyükşehir Aydın ve Hatay el değiştiriyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:33
Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

Muhalif araştırma şirketi "Gezici Araştırma" son anketini açıkladı. Araştırmaya göre aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu 8 büyükşehirde, AK Parti üstünlüğü dikkat çekiyor. Açıklanan sonuçlara göre CHP'nin elinde olan Aydın ve Hatay gibi büyükşehirler Cumhur ittifakının eline geçiyor.

Gezici Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın, 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

İstanbul'da sürpriz beklenmiyor

Yapılan ankete göre; Binali Yıldırım, kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52,1 oy alarak, İBB Başkanlığı için en öndeki aday konumunda. Yıldırım'ın İstanbul'dan birinci çıkacağı konusunda, diğer anket şirketleri de hemfikir.

Ankara'da 5.5'lik bir puan farkı

Ankara'da ise geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş 4.5 puan önde olduğunu söylemişti. Ancak Gezici Araştırma'ya göre AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:33
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Adana
  9. anket
  10. anket sonuçları
  11. yerel seçim anketi

YORUM YAZ

  • Mehmet öksüz Mehmet öksüz 43 dk önce
    Yandaş anketlerle nerekadar 31 martın sonu bahar.
  • MalatyaMalatya53 dk önce
    Zaten hatay chp ye geçti kısa bir süre sonra hatay çok pişman oldu neyse zararın neresinden dönülse kardır
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu1 sa önce
    İnanın ki ben AK Partili değilim AK Partinin yaptığı bu Memlekete başka her hangi bir ülkede yapılmış olsa insnın %85 veya %95 az olması mümkün değildir,,Ulan hey deyüzler Hükümet senin için Memleket için bir hedef vermiş ben 2050 den önce Süper ülke olacağım sen hala Hiç bir hedefi olmayan Partilere otunu veriyorsun,,DEMEK SEN HAİNSİN HDP GİBİ,,CAHİLSİN DÜNYADAN HABERİN YOK,,VEYA KRİPTO YAHUDİ ,,ERMENİSİN BAKA NE OLABİLİRSİN,,BEN BU MEMLEKETİME VE MİLLETİM İÇİN ÇALIŞIŞIP ÇABALIYORSA DÜNYAYA MEYDAN OKUYORSA ÜMMETİ KUCSKLIYORSA BEN KOMNİSTE OLSAM KÜRTE VE YAHUDİDE OLSAM,,BEN OYUMU AK PARTİYE VERİRİM HEY YAVŞAK,,BEN BU ANKETTEN ŞÜNÜ ANLADIM BU ÜLKEDE çok cahil var ve haini çok ,,Vessela,,

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