Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
Gezici Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü sürerken iki büyükşehir Aydın ve Hatay el değiştiriyor.04 Mart 2019 Pazartesi 11:33
Muhalif araştırma şirketi "Gezici Araştırma" son anketini açıkladı. Araştırmaya göre aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu 8 büyükşehirde, AK Parti üstünlüğü dikkat çekiyor. Açıklanan sonuçlara göre CHP'nin elinde olan Aydın ve Hatay gibi büyükşehirler Cumhur ittifakının eline geçiyor.
Gezici Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için yeni bir araştırma gerçekleştirdi.
Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın, 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.
İstanbul'da sürpriz beklenmiyor
Yapılan ankete göre; Binali Yıldırım, kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52,1 oy alarak, İBB Başkanlığı için en öndeki aday konumunda. Yıldırım'ın İstanbul'dan birinci çıkacağı konusunda, diğer anket şirketleri de hemfikir.
Ankara'da 5.5'lik bir puan farkı
Ankara'da ise geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş 4.5 puan önde olduğunu söylemişti. Ancak Gezici Araştırma'ya göre AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.
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