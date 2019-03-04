Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

Muhalif araştırma şirketi "Gezici Araştırma" son anketini açıkladı. Araştırmaya göre aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu 8 büyükşehirde, AK Parti üstünlüğü dikkat çekiyor. Açıklanan sonuçlara göre CHP'nin elinde olan Aydın ve Hatay gibi büyükşehirler Cumhur ittifakının eline geçiyor.

Gezici Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın, 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

İstanbul'da sürpriz beklenmiyor

Yapılan ankete göre; Binali Yıldırım, kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52,1 oy alarak, İBB Başkanlığı için en öndeki aday konumunda. Yıldırım'ın İstanbul'dan birinci çıkacağı konusunda, diğer anket şirketleri de hemfikir.

Ankara'da 5.5'lik bir puan farkı

Ankara'da ise geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş 4.5 puan önde olduğunu söylemişti. Ancak Gezici Araştırma'ya göre AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.