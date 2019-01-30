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Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor

ORC Araştırma Genel Müdürü Murat Pösteki, yerel seçimlere ilişkin yapılan anket sonuçlarını yorumladı. Pösteki, CHP'nin Eskişehir ve Zonguldak'ı kaybedeceğini söyledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:50
Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor

ORC Araştırma Genel Müdürü Murat Pösteki, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçlarını açıkladı.

Pösteki, 2019 yerel seçimlerinde, CHP'nin elindeki büyükşehirlerden ve kalesi olarak gördüğü Eskişehir'i kaybedebileceğini söyledi. 

Pösteki ile yapılan röportaj şöyle:

CHP'nin elinde olup kaybedeceği büyükşehirler hangileri?

Eskişehir.

Başka var mı?

Muğla ve Aydın'da kaybetmez. Hatay ve Tekirdağ'ı mart ayında değerlendirmek lazım. Hatay ve Tekirdağ'daki seçmen yapısı Cumhur İttifakı'na oy verecek yapıda.

Cumhur İttifakı'nın handikap yaşadığı il neresi?

Isparta Cumhur İttifakı'nın en büyük handikaplarının olduğu yerdir. Handikap'ın nedeni yarışın AK Parti ile MHP arasında yaşanıyor olması. Çünkü orada ittifak yok. Yani kilitleniyorlar. Şimdi de ittifakın ruhuna uygun hareket edelim deyip yine kilitleniyorlar.

"CHP Zonguldak'ı MHP'ye kaptırıyor"

Zonguldak CHP'de ama MHP adayına kaybettiği görünüyor. Bunların yanında MHP; Bartın, Karabük, Kastamonu, Adana ve Manisa'yı kazanıyor.

Millet İttifakı Adana'da yanlış tercihler yaptı

Millet ittifakı aday tercihinde Adana'da yanlış yaptı. Yani Zeydan Karalar HDP ile birlikte toplam oy potansiyeli zaten yüzde 45. İyi parti ile ittifak yapmanızın iyi parti seçmeninde oy almasını sağlaması lazım. İyi partililer Zeydan Karalara oy vermiyor. Kararsızlar dağıtıldığında Hüseyin Sözlü yüzde 50'nin üzerinde görünüyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:50
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Tekirdağ
  5. Muğla
  6. Manisa
  7. Kastamonu
  8. Isparta
  9. Hatay
  10. Eskişehir
  11. Aydın
  12. Adana
  13. anket
  14. yerel seçim anketi 2019
  15. anket sonuçları

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