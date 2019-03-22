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İstanbul'un 39 ilçesini kapsıyor! Seçime 9 gün kala son anket sonuçları yayınlandı

ORC araştırma şirketi tarafından ilçe bazlı yapılan son ankete göre İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde Binali Yıldırım, 14'ünde ise Ekrem İmamoğlu önde.

22 Mart 2019 Cuma 14:07
İstanbul'un 39 ilçesini kapsıyor! Seçime 9 gün kala son anket sonuçları yayınlandı

Anket katılımcılarına “31 Mart 2019’da yerel seçimlerde, ''Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu soruldu. Buna göre ilçe ilçe Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarının yüzdelik oy oranları tespit edildi.

ORC şirketinin 31 Mart Yerel seçimleri İstanbul ilçe anket sonuçları

ORC Araştırma Şirketi: 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 39 ilçe anket sonuçları

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:07
  1. İstanbul
  2. ORC Araştırma Şirketi
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem Imamoğlu

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