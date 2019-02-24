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Son anket sonuçları açıklandı! 5 ilçe çarpıcı sonuçlar

EMAX Araştırma, 5 ilde yapılan anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan anketlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın ezici üstünlüğü dikkat çekti.

24 Şubat 2019 Pazar 12:48
Son anket sonuçları açıklandı! 5 ilçe çarpıcı sonuçlar

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerini kapsayan kamuoyu araştırma sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, 5 ilden 4’ünü AK Parti kazanıyor. Bölgede araştırmada yüzde 18.6 ila 23.6 aralığında kararsız seçmen var.

2014 seçimlerini en az yanılma payıyla tutturan şirket

30 Mart 2014 yerel seçimlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en az yanılma payı ile bilen Malatya merkezli EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 5 ilde 5 bin 400 kişi ile CATI görüşme yöntemi ile yapılan ankete katılanların yüzde 51,5’i kadın, yüzde 48,5’i ise erkektir.

Cumhur İttifakı Malatya’da önde

Malatya’da Cumhur İttifakı Adayı Selahattin Gürkan ile CHP Adayı Soner Gökçe arasındaki fark 42,5 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 56,5'ı 31 Mart'ta tercihini Selahattin Gürkan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 14'lük kesim Soner Gökçe'ye oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 10,9 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 18,6 olarak belirlendi.

AK Parti adayı Elazığ’da arayı açtı

Elazığ’da AK Parti Adayı Şahin Şerifoğulları ile Millet ittifakı Adayı Ali Şekerdağ arasındaki fark 24,2 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 42,7'si 31 Mart'ta tercihini Şahin Şerifoğulları'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 18,5’lik kesim Ali Şekerdağ'a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 16,0 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 22,8 olarak belirlendi.

Adıyaman’da AK Parti adayı ipi göğüslüyor

Adıyaman’da araştırmaya katılanların yüzde 38,5'i 31 Mart'ta tercihini AK Parti Adayı Süleyman Kılınç’tan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 26,7’lik kesim Millet ittifakı Adayı Ahmet Faruk Ünsal’a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 14,7 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 20,1 olarak belirlendi.

Bingöl’de de AK Parti önde

Bingöl’de araştırmaya katılanların yüzde 45'i 31 Mart'ta tercihini AK Parti Adayı Erdal Arıkan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 2,3’lük kesim CHP Adayı Vahdettin Uzunyayla’ya oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 29,1 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 23,6 olarak belirlendi.

Tunceli’de HDP önde görülüyor

Tunceli’de araştırmaya katılanların yüzde 32,8’i 31 Mart'ta tercihini HDP Adayları Nurşat Yeşil ile Hıdır Demir'den yana kullanacağını belirtirken, yüzde 21,0’lık kesim kamuoyunda ‘Komünist Başkan’ olarak bilinen TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’na oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 22,7 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 23,5 olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:48
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Bingöl
  5. Adıyaman
  6. son anket
  7. son seçim anketi

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