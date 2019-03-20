Son anket açıklandı! Fark açılıyor 31 Mart seçimlerine 11 gün kala MAK Danışmanlık son anketinin sonuçlarını açıkladı. Son verilere göre, İstanbul'da Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'dan 5 puan önde.

31 Mart 2019'da Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Son haftaya girilmeden yapılan araştırma sonuçları da arka arkaya yayınlanıyor. Yıldırım 5 puan önde Dün akşam, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan 'Bidebunudinle' programına konuk olan MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son çalışmanın sonucunu paylaştı. Buna göre AK Parti'den Cumhur İttifakı adayı olarak yarışa giren Binali Yıldırım, CHP'den Millet İttifakı adayı olarak yarışan giren Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 5'lik oranla önünde yer alıyor.

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