Son 3 ayda 304 adet silah ele geçirildi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 304 adet silah ele geçirildi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafındanson 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarla, silahlı yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının önüne geçildi. Yapılan çalışmalarda 55 adettabanca, 179 adet kurusıkı tabanca ve 70 adet av tüfeği ele geçirildi.

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