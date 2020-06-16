Son 24 saatte korkutan tablo! Meksika koronavirüsün önüne geçemiyor
Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen Latin Amerika'da kabusu yaşayan Meksika'da ölümcül salgın nedeniyle son 24 saatte 439 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam sayı 17 bin 580'e yükseldi.
Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 439 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 439 artarak 17 bin 580'e yükseldi.
Vaka sayısı 150 bini geçti
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.