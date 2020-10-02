Son 24 saatte bin 407 yeni hasta tespit edildi, 67 kişi vefat etti

Bakanlığın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 67 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 262’ye yükseldi. Dün toplam 113 bin 546 test yapılırken, bin 407 yeni hasta var. Toplam hasta sayısı 320 bin 70 oldu. Dün iyileşen bin 402 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 281 bin 151’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 507 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın” ifadelerine yer verdi.