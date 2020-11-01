Son 24 saatte, 75 vefat, 2 bin 213 yeni virüs vakası
Türkiye’de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 75 olurken, 1506 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla toplam iyileşen sayısı 323 bin 971’e yükseldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin” dedi.