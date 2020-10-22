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Korona Virüs Son 24 saatte; 68 vefat 2 bin 13 yeni virüs vakası
Korona Virüs

Son 24 saatte; 68 vefat 2 bin 13 yeni virüs vakası

Türkiye’de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:48:00 -
Son 24 saatte; 68 vefat 2 bin 13 yeni virüs vakası

Ağır hasta sayısı 1504 olurken, 1507 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446’ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Bugün 2000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504” açıklamasında bulundu.

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