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Korona Virüs Son 24 saatte 208 kişinin korona virüsten hayatını kaybetti
Korona Virüs

Son 24 saatte 208 kişinin korona virüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 208 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 170 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:36:00 -
Son 24 saatte 208 kişinin korona virüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 28 bin 170 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 oldu. Bir günde toplam 365 bin 412 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 353 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,79 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,37 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 602 bin 103'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız” dedi.

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