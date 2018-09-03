Son 2 terörist kaldı!

22 Kişilik açılım grubundan 6'sı sağ ele geçerken, 14 tanesi ise öldürüldü. Öldürülen PKK'lılar arasında ise uzun yıllardır sözde Botan Vadisi Komutanlığını üstlenen ve sözde Karadeniz sorumlusu olarak bilinen "Cudi Zaza" kod alı Mehmet Yakışır ile "Türk Tarık" kod adlı sözde grup komutanı Barış Önerin de bulunması örgüt içindeki çöküşü ortaya koydu.

"JÖH VE PÖH'ÜN ORTAK ÇALIŞMASI SONUÇ GETİRDİ"

Asker ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda örgüte birçok darbe vuruldu. Son yıllarda örgüte ait birçok sığınak ve mühimmat saklama deposu ele geçirilerek kullanılmaz hale getirildi. PKK'nın bölgedeki bombacısı "Sorej" kod adlı PKK'lı ise Giresun'un Güce ilçesi Şaban Kalesi olarak bilinen mevkide "Berhudan" kod adlı terörist ile beraber öldürülmüştü.

"JÖPER'LER LİDER KADROYU YOK ETTİ"

PKK'lı Mehmet Yakışır'ın öldürülmesi ile beraber bölgede iyice sıkışan grup kaçmak istediği sırada Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timi tarafından Gümüşhane kırsalından etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lıların ise "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ve "İranlı Soraj" kod adlı teröristlerin olduğu açıklandı.