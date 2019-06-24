Somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı Samsun’da kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapan somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı.

Samsun’da kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapan somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir eden somya yüklü kamyonet trafiği tehlikeye düşürdü. Kasasında kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyonet sürücüsü diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde ilerledi. Kamyonetin ilerleyişi ise o sırada seyir halinde olan diğer vatandaşın kamerasına yansıdı.

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