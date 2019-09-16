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Hong Kong’da bayrak savaşları: "İngiltere bizi kurtar"

Hong Kong’da haftalardır devam eden ABD-İngiliz destekli protesto gösterileri, tarafların bayrak savaşına dönüştü. ABD müdahalesi isteyen grup Amerikan bayrağı, karşı çıkanlar Çin bayrağı açmıştı. Çin karşıtı göstericiler de dün “Tanrı Kraliçe’yi korusun” pankartı taşınırken “İngiltere, Hong Kong’u kurtar” sloganları attı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:57
Hong Kong’da bayrak savaşları: "İngiltere bizi kurtar"

Hong Kong'ta haftalardır süren gösteriler Çin karşıtı ve yanlısı tarafların bayrak savaşına dönüştü. Pekin yanlısı protestocular önceki gün muhalif eylemcilere karşı Çin bayrağı açmış ve taraflar arasında karşılıklı arbede yaşanmıştı. Dün de Çin karşıtı göstericiler, ABD ve İngiliz bayrağı açarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşler sırasında göstericiler, İngiltere'nin bölgeye müdahalesini talep eden slogan ve dövizler taşıdı.

Protestolardan bir görüntü

Ayrıca "Tanrı Kraliçe'yi korusun" yazan pankartların da taşınması dikkat çekti. protestocuların bazıları da İngiltere Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı. Eski bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong'da göstericiler, İngiltere’den yardım istedi. İngiliz bayrakları sallayan protestocular, “İngiltere, Hong Kong’u kurtar” sloganları attı. Yüzlerce gösterici İngiltere'den 1997'de yönetim devredilirken kabul edilen haklarının korunması için Çin'e baskı yapmasını istedi. Geçtiğimiz hafta da Hong Kong’daki ABD Konsolosluğuna yürüyen binlerce protestocu, “Hong Kong’u özgürlüğe kavuştur” çağrısı yaparak ABD Başkanı Donald Trump’tan yardım istemişti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:57
  1. Hong Kong
  2. Çin
  3. abd
  4. ingiliz
  5. bayrak

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