Sömürgeci Shell'den rekor kâr oranı: 115 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı!

Kar oranı, 2022'de 39.9 milyar dolara ulaşarak geçen yılın toplamını ikiye katladı ve 115 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Enerji firmaları, Ukrayna operasyonunun ardından petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesinden bu yana rekor kazançlar elde etti. Hanehalkları artan faturalarla mücadele ederken, şirketler üzerinde daha fazla vergi ödemeleri için baskı oluşturdu. Geçen yıl İngiltere hükümeti, gaz ve elektrik faturalarını düşürme planını finanse etmeye yardımcı olmak için firmaların kârları üzerinden Enerji Karları Vergisi adı verilen bir vergi ilan etmişti.

Yükselen gıda fiyatlarıyla birlikte, fiyatların yükselme hızı olan enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Hükümetin beklenmedik vergisine rağmen Shell daha önce, bu yıl herhangi bir Birleşik Krallık vergisi ödemeyi beklemediğini açıklamıştı.

Shell, gelirinin yalnızca yaklaşık yüzde 5'ini İngiltere'den elde ediyor, geri kalanı diğer yetki alanlarında yapılıyor ve vergilendiriliyor. Ancak bu, şirket karlarında yeni bir rekor kıran İngiltere merkezli bu şirketin daha fazla ödemesi gerektiğini düşünenleri ve harcadığından daha fazlasını ödemesini bekleyenleri tatmin edecek gibi görünmüyor.