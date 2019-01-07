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Müslüman katili sömürgeci İngiliz ordusundan 'namaz kılan asker' reklamı

İngiltere Hükümeti, yeni yayınladığı bir reklam filmiyle Müslümanların İngiliz ordusuna katılımını artırmayı hedefliyor. Namaz kılan İngiliz askerine yer verilen reklam klibi büyük tepki topladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:30

Brexit'le Avrupa'dan ayrılmaya hazırlanan İngiltere, ordusunu güçlendirme niyetinde. Bu nedenle de çeşitli çalışmalar yapıyor. İngiltere'nin ordusunu güçlendirmek için yaptığı çalışmaların başında ise yeni çekilen bir reklam filmi geldi.

İngiltere müslüman askerlerin katılımını artırmak istiyor

Yeni çekilen reklam filminde, Müslüman asker katılımını arttırmak için birtakım görüntüler yer aldı. Videoda ise namaz kılan askerler görüldü.

Reklam filmi tepki topladı

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında bazı takipçiler; Irak ve Afganistan gibi ülkelerde binlerce Müslüman'ı katleden İngiltere'ye tepki gösterdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:30
  1. ingiltere
  2. asker
  3. namaz

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