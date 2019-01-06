Sömestr tatili ne zaman başlıyor? MEB 15 tatil son dakika haberleri

Ara tatil yaklaşırken öğrencilerin ve velilerin yarıyıl tatilinin Planlarını netleştirmek isteyen öğrenci ve veliler Şubat tatili ne zaman diye araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sömestr yani yarıyıl tatili tarihini belirledi. 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte yarıyıl tatilinin merak edilenleri…

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Bir eğitim öğretim döneminin daha ortasına yaklaşırken tatil planlarını şekillendirmek isteyen veliler, dinlenmek isteyen öğrenciler, okullar ne zaman tatil olacak ve ilk dönem ne zaman bitecek sorularını soruyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

15 TATİLDE VELİ DESTEĞİ ŞAR

Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİĞİ TAKDİR TEŞEKKÜR KONUSU

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85’ten düşük fakat 80’den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.