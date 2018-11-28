Yarıyıl tatili, sömestr tatili ne zaman? MEB okullar ne zaman kapanacak?

Okulların 17 Eylül’de açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 2018-2019 eğitim ve öğretim için okullara akın etti. Okulların açılmasıyla ders ve sınavlardan başını kaldıramayan öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor Peki yarıyıl (sömestr-15 tatili ne zaman? Ara tatil olan yarıyıl ya da 15 tatili başka bir değişle sömestr tatiline ilişkin MEB'den açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. Okullar 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem okul zili çalma tarihi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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