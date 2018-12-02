"Somali'yi çok daha iyi anlatmamız gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Somali'de bugün onlarca televizyon, gazete, radyo ve internet sitesinin bulunduğunu ama bunların dünyaya Somali'yi anlatmada yeterli olmadığını belirterek, "Yeniden ayağa kalkan Somali'yi çok daha iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor." dedi.

Mutanoğlu, Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği'nce düzenlenen, "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" konferansında yaptığı konuşmasında, Somali ve Türkiye arasındaki medya ilişkilerine değindi.

İki ülke halklarının birbirini tanımasında medyanın rolünün çok önemli olduğunu ifade eden Mutanoğlu, "Somali yeniden doğuyor, bunu görüyoruz. O durağan ekonomiden artık yavaş yavaş toparlayan, kendini geliştiren bir ekonomiye geçiyor. Bu, bizi gerçekten çok sevindiriyor. Somali yeniden ayağa kalkıyor. Bunda Türkiye'nin de katkısının olması bizi çok sevindiriyor. Ama biz Somali'yi biz ne kadar tanıyoruz Türkiye'de. Dünya Somali'yi ne kadar tanıyor? Burada medya bu işi yürütüyor." diye konuştu.

Bu konferans için yaptığı araştırmada Türkiye'deki medyada Somali'nin nasıl algılandığına baktığını dile getiren Mutanoğlu, şunları söyledi.

"Öncelikle şunu gördüm; Türk basınında Somali ile ilgili öne çıkarılan şeyler daha çok patlamalar, silahlı saldırılar, Eş-Şebab saldırıları, 'şu kadar patlama oldu', 'şu kadar insan öldü' gibi haberler veriliyor. Bir dönem, özellikle geçen sene ve önceki yıllar, Türkiye'nin, Somali'nin yeniden ayağa kalkması konusundaki destekleri. Türkiye, Türkiye'nin dışındaki en büyük askeri üssünü Mogadişu'da kurdu. Bu askeri üssün getirmiş olduğu faydaları biz önümüzdeki yıllarda çok daha fazla göreceğiz çünkü orada güçlü bir Somali ordusunun oluşturulması, Somali'nin kendi gücü ve imkanlarıyla tehditleri bertaraf edebiliyor olması, Somali'nin geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu bize gösteriyor. Bu anlamda orada kurulmuş olan güçlü yapı, gerçekten çok önemli."

Somali'de bugün onlarca televizyon, gazete, radyo ve internet sitesinin bulunduğunu ama bunların dünyaya Somali'yi anlatmada yeterli olmadığını vurgulayan Mutanoğlu, "Yeniden ayağa kalkan Somali'yi çok daha iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Mutanoğlu, AA'nın Türkiye'nin en büyük haber kaynadığı olduğunu hatırlatarak, "AA dünyada 13 dilde yayın yapıyor. Türkçe'den sonra en güçlü olduğumuz dil, Arapça haberler. İngilizce, Fransızca, Rusça, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Farsça gibi dillerimiz var. Bizim Somali konusunu çok daha büyük görmemiz gerekiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Konferansı dinlerken Somali'nin çok da iyi anlaşılmadığını gördüğünü aktaran Mutanoğlu, bu nedenle Somali'nin özel bir dosya haber olarak çalışılması için ekip arkadaşlarından ricada bulunduğunu söyledi.