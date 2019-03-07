Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama Somali’nin başkenti Mogadişu’da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor.

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