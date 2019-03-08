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Somalili Muhammed Antalya'da sağlığına kavuştu

Somali'de yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Muhammed İsse Handulle, Türkiye'de üvey kardeşinden yapılan nakille sağlığına kavuştu.

08 Mart 2019 Cuma 11:30
Somalili Muhammed Antalya'da sağlığına kavuştu

Somali'de yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Muhammed İsse Handulle, Türkiye'de üvey kardeşinden yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Somali'de yaşayan 6 çocuk babası veteriner Muhammed İsse Handulle, yüksek tansiyon şikayetiyle Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Handulle'ye böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastanede tedavi görmeye başlayan Handulle, bir yıl boyunca diyalize girdi.

Hastalığı ilerleyen Handulle, doktorlarının önerisi ve Türk yetkililerinin desteğiyle Türkiye'ye gelerek, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Handulle'nin üvey kız kardeşi ile çocukları böbreğini vermek için gönüllü olurken, üvey kardeş 28 yaşındaki Amin İsse Handulle ile dokular uyumlu çıktı.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekibin yaptığı nakille Handulle yeniden hayata tutundu.

- "Türkiye, bana şifa oldu"

Handulle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyalizden kurtulduğu için çok mutluğu olduğunu, yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında çok ileride olduğunu belirten Handulle, şunları kaydetti:

"Somali'de gittiğim hastanede böbrek hastası olduğumu öğrendim. Türk doktorlara teşekkür ediyorum. Türkiye'de nakil olabileceğimi öğrendim. Çocuklarım ve kardeşim böbreğini vermek için gönüllü oldu. Dokular uyduğu için kız kardeşimden nakil yapıldı. Kendimi harika hissediyorum, Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye başımın üstünde."

Handulle, Türk doktorlarının Somali'de de şifa dağıttığını, onların önerisi sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Türkiye'nin güzel olduğunu vurgulayan Handulle, "Sağlığıma burada kavuştum. Türkiye bana şifa oldu. Türk insanlarını da çok seviyorum, çok iyi davranıyorlar. Huzuru da sağlığı da Türkiye'de buldum." dedi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı da dünyanın dört bir yanından gelen hastalara şifa dağıttıklarını söyledi.

Özellikle son yıllarda yabancı hasta sayısında önemli bir artış olduğunu belirten Aydınlı, "Hastanemizde her türlü nakli yapabiliyoruz. Nakil çeşitliliği bakımından dünyada bizim merkez gibi başka bir kurum yok. Teknolojik imkanlarla profesyonel ekiple çalışıyoruz. Somali'den gelen hastamız da böbrek yetmezliği vardı. Kardeşinden böbrek nakli yaptık. Operasyon başarılı geçti. Sağlık alanında farklı ülkelerle köprüler kuruyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:30
  1. Aydın
  2. Antalya
  3. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
  4. böbrek
  5. Somali

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