Somalili genç kız işsizlik sorununu geri dönüşümle çözdü

MOGADİŞU (AA) - NUR CEYDİ - Somali'de üniversite mezunu genç kız, işsizlik sorununu geri dönüşümle çözdü. Plastik şişe ve kartonlardan ev eşyaları yapan Somalili genç, bunları satarak geçimini sağlıyor.

Firdevse Ali İbrahim isimli 20 yaşındaki genç kızın geri dönüşüme soktuğu malzemelerle ürettiği ev eşyaları ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanan ülkede büyük ilgi görüyor.

Ürettiği sehpa, sandalye ve mutfak gereçlerini sosyal medya üzerinden ilgililerin beğenisine sunan Firdevse'nin müşterilerinin sayısı günden güne artıyor.

AA muhabirine konuşan Kamu Sağlığı Bölümü mezunu Somalili genç, bu fikrin amcasının evinde biriken kullanılmış şişeleri değerlendirmek istemeleri sonucu doğduğunu belirtti.

Buradan yola çıkıp geri dönüşümle çeşitli ev eşyaları ürettiklerini aktaran Firdevse, ürünlerinin sosyal medya ve yerel basın aracılığıyla tanınması sonucu her sabah talep listeleri aldığını ifade etti.

Ürettikleri eşyaların sehpa, sandalye ve mutfak gereçleriyle sınırlı olmadığına işaret eden Firdevse, baharatlık, kaşıklık, ofis malzemeleri, telefon kılıfı, kalemlik ve ayakkabı kutusu da yaptıklarını söyledi.

Mutfak ve ofis gereçleri için fiyatların 5 ile 7 dolar arasında değiştiğini aktaran Firdevse, şişelerden ürettikleri sehpaların büyük olanları için yaklaşık 400, orta boyları için 180, küçükleri içinse 65-80 civarı şişe kullandıklarını kaydetti.

Firdevse, ürünlerin fiyatlarının da hacimlerine göre değiştiğini, büyük bir sehpanın 840 Somali Şilini (35 dolar), orta boyunun 576 Somali Şilini (24 dolar), küçüklerinin ise 384 Somali Şilini (16 dolar) olduğunu dile getirdi.

- "En zor kısmı şişelerin toplanması"

Firdevse'ye yardım eden arkadaşı Selika Nur da plastik şişeleri toplamanın bu işin en zor kısmı olduğunu belirtti.

Bazı küçük dükkânlar dışında bu pet şişelerin toplandığı yerler olmadığını söyleyen Nur, akraba ve komşu evlerinin yanı sıra lokanta ve dükkânlardan ucuz fiyata çeşitli boyutlarda şişe toplamaya en az bir-iki günlerini ayırdıklarını aktardı.

Nur, şişeleri eve getirdikten donra güzelce yıkayarak temizlediklerini, evin bahçesinde kuruttuktan sonra da üretime başladıklarını söyledi.

- "Bu ürünler aile dostu"

Geri dönüşüme giren malzemelerden üretilen ev eşyalarının alıcıları da bu işten memnun.

Müşterilerden Esterlin Ahmed, ev atıklarını böyle bir yaratıcılıkla geri dönüşüme sokmanın eşsiz bir iş olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu ürünlerin hafif ve ucuz olması sebebiyle "aile dostu" olduğuna işaret eden Ahmed, ürünlerin kırılmadığını ve temizliklerinin kolay olduğunu, camdan yapılan sehpalara nazaran daha uzun ömürlü olduğunu kaydetti.