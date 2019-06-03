Somalili askerler için yemin töreni yapıldı
Somali Türk Görev Kuvveti tarafından verilen bir aylık eğitimi tamamlayan Somalili askerler için yemin töreni düzenlendi.03 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
Somali Türk Görev Kuvveti tarafından verilen bir aylık eğitimi tamamlayan Somalili askerler için yemin töreni düzenlendi.
Somali Türk Görev Kuvveti tarafından Somali Silahlı Kuvvetlerine verilen teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi kapsamındaki bir aylık eğitimi tamamlayan 3. Somali Piyade Taburu için Somali’nin başkenti Mogadişu şehrinde bulunan Anadolu Kışlası’nda yemin töreni yapıldı.
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