  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi
Aktüel

Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:36:09 -
Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'de binlerce protestocu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki olarak sokağa indi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bölgenin en büyük ikinci şehri Burco’da Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapan göstericiler, Fransız bayrağını yakarak, "Fransız ürünlerini boykot edin!" sloganları attı.

Bölgedeki iş adamlarından Hassan Jama, "Tüm Fransız mallarının satışını durdurmaya karar verdik." derken, protestoculardan Ahmed Mohamed, "Tüm Müslüman liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi konuşmaya ve dinlerine savunmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, çok sayıda Somalili sosyal medya kullanıcısı Mogadişu hükümetini Fransa'ya karşı tepki göstermeye çağırdı.

- Fransa'daki İslam karşıtlığı büyüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşlarını hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

Fransa’nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle İslam ülkelerinde Fransız ürünlerini boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası
Siyaset

İYİ Partili vekilden olay AK Parti iddiası

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti ve AK Parti arasında görüşmelerin başlayacağını öne sürdü.
Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’
Aktüel

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolanacağını ..
81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler
Siyaset

81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe verdi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay