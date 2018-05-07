Somali'den 'Türkiye' açıklaması!

Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Culid, yaptığı açıklamada Somali'de geçen ay şiddetli yağış sonucu meydana gelen selin ardından Türkiye ve Katar'a ait kurumların yaptığı insani yardımlardan övgüyle söz ederek, "Somali halkı, kriz zamanlarında kendisine uzatılan yardım ellerini daima hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Culid, hükümetin kalkınma programı ortaklarıyla selden zarar gören bölgelerde yeniden imar çalışmaları yürüteceğini belirtti.

Selden etkilenen Hirşabili şehri Belediye Başkanı Muhammed Abdi de sel sularının bölgede büyük hasara yol açtığını, altyapının neredeyse tamamen tahrip olduğunu ifade etti.

Abdi, Katar Hayır Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılayına afetzedelere yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde Katar Hayır Kurumu, TİKA ve Türk Kızılayının Somali'de selden zarar görenlere gıda ve barınak yardımı yaptığı aktarılmıştı.

Somali'nin çeşitli kentlerinde nisan ayı sonunda şiddetli yağış sonucu sel meydana gelmiş, on binlerce insan selden zarar görmüş, çok sayıda kişi de evlerinden çıkmak zorunda kalmıştı.