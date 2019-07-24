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Somali'den "Katar" açıklaması

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad, Katar'ın ülkede mayıs ayında düzenlenen terör saldırılarıyla ilişkisinin olmadığını düşündüklerini açıkladı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 05:00
Somali'den "Katar" açıklaması

DOHA (AA) - Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad, Katar'ın ülkede mayıs ayında düzenlenen terör saldırılarıyla ilişkisinin olmadığını düşündüklerini söyledi.

Amerika'nın Sesi Radyosu'na (VOA) konuşan Avad, The New York Times gazetesinin, Somali'nin sahil kenti Bosaso'da meydana patlamalarda Katar'ın parmağı olduğu yönündeki haberiyle ilgili açıklamada bulundu.

Avad, Katar'ın haberi yalanlayan ve Mogadişu Büyükelçisi tarafından Dışişleri Bakanlığına ulaştırılan açıklamasının ikna edici olduğunu belirtti.

Somali'nin tavrının net olduğunu ifade eden Avad, Katar'ın terörü desteklemediği ve Somali ya da Puntland Özerk Bölgesi'ndeki patlamalarla ilişkisinin olmadığını düşündüklerini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçen mayıs ayında Somali'nin sahil kenti Bosaso'da düzenlenen terör saldırısında Katar'ın parmağı bulunduğu yönündeki haberlerin yanıltıcı ve asılsız olduğunu bildirdi.

Hatır, Katar'ın dış politikasının tüm dünya ülkelerinde istikrar ve kalkınmanın desteklenmesi ve içişlerine müdahale edilmemesi üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

The New York Times gazetesinde cuma günü yayımlanan haberde, Somali'nin son iki yıldır Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çekişme sahası haline geldiği belirtilmiş ve ele geçirdikleri öne sürülen ses kaydında Emir Şeyh Temim bin Hamed'e yakın Katarlı iş insanı Halife Kayid el-Mühennedi'nin, Mogadişu Büyükelçisi Hasan bin Hamza bin Haşim'e, "BAE'nin Bosaso'daki limanlardan uzaklaştırılması için milislerin burada saldırı gerçekleştirdiğini" söylediği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 05:00
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