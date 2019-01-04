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Somali'den BM'ye "iç işlerimize karışmayın" tepkisi

Somali'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman: - "BM ve yetkililerinin iç işlerimize karışmama ve Somalililerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine saygı duyma gibi bir görevi, hatta yükümlülüğü var"

04 Ocak 2019 Cuma 00:11
Somali'den BM'ye "iç işlerimize karışmayın" tepkisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM'yi ülkesinin içişlerine müdahale etmekle suçlayarak, ''BM ve yetkililerinin içişlerimize karışmama ve Somalililerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine saygı duyma gibi bir görevi, hatta yükümlülüğü var.'' dedi.

Osman, BM Güvenlik Konseyinin Somali oturumunda, iç işlerine karışmakla eleştirdiği BM ve ülkesinde istenmeyen adam ilan ettikleri BM Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'a tepki gösterdi.

Somali'nin BM'nin eleştirisine ve Somali'yi yönlendirmesine değil, desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Osman, ''BM ve yetkililerinin iç işlerimize karışmama ve Somalililerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine saygı duyma gibi bir görevi, hatta yükümlülüğü var.'' diye konuştu.

Somali, BM Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı ülke iç işlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etmişti.

Haysom'ın geçen hafta Somali hükümetine yazdığı mektupta, ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab liderlerinden Abu Mansur olarak da bilinen Muhtar Robow'un gözaltına alınmasının yasal gerekçesini sorması üzerine, yetkililer Haysom'ın Somali'den ayrılmasını istemişti.

BM Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom ise BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada eski Eş-Şebab liderlerinin gözaltına alınmasının ardından şiddet olaylarının yaşandığını, Robow'un destekçilerini siyaset yerine şiddete yöneltebileceğini belirterek, Somali hükümetine eleştiriler yöneltti.

Haysom, Somali'de federal hükümetin bölgesel seçimlere müdahale iddialarının ve eski bir Eş-Şebab örgütü üyesinin göz altına alınmasının ardından başlayan şiddet olaylarının diğer bölgelerde yaklaşan seçim süreçleri ya da 2020'de genel seçimler için iyiye işaret olmadığını söyledi.

Nicholas Haysom, bu durumun gelecekte şiddet yerine siyaseti seçmeyi düşünen Eş-Şebab üyelerini de etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Haysom, Eylül 2018'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Somali Özel Temsilciliği görevine getirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 00:11
  1. BM
  2. BM Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom
  3. istenmeyen adam
  4. Somali
  5. Somali'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman

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